هزة أرضية بقوة 6.1 درجة في شبه جزيرة كامتشاتكا على الحدود مع اليابان

سجل مركز رصد الزلازل بالشرق الأقصى الروسي هزة أرضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في شبه جزيرة كامتشاتكا على الحدود مع اليابان. واشار الى أن "الهزة وقعت على عمق 27 كيلومترا وبعد 126 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي". وأعلنت الطوارئ الروسية في المنطقة أن "سكان بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي شعروا بهزات متتالية وصلت شدتها إلى 5 درجات، دون أن توقع إصابات أو أضرارا في المنطقة".

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