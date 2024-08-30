الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد "حماس" في جنين وسام حازم بعملية عسكرية شمال السامرة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال عمليّة عسكريّة للجيش والشاباك وحرس الحدود في شمال السامرة، رصدت القوّات في السّاعات الأخيرة خليّة مسلّحين يتقدّمها قائد حركة "حماس" في ​جنين​ وسام حازم".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بعد الرّصد، قام مستعربو حرس الحدود وبتوجيه من الشّاباك، بالقضاء على حازم، الّذي كان ضالعًا في تنفيذ وتوجيه عمليّات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، إلى جانب أعمال مسلّحة أخرى في منطقة يهودا والسامرة".

وادّعى أدرعي أنّ "بعد وقت قصير، قضت طائرة لسلاح الجو على عنصرَين آخرَين حاولا الهرب من السّيّارة الّتي كانا يستقلّانها مع حازم"، موضحًا أنّ "ميسرة مشارقة وعرفات عامر هما من نشطاء "حماس" في جنين، وعملا تحت قيادة وسام حازم، وتورّطا في عمليّات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيليّة في منطقة التماس".