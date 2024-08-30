الأمن الفيدرالي الروسي القى القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "إلقاء القبض على مرتزقة اثنين من كولومبيا يشتبه بمشاركتهما في العمليات القتالية إلى جانب قوات كييف".
واشار ف بيان الى أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل مرتزقة اثنين من جمهورية كولومبيا ميدينا أراندا خوسيه آرون، وأنتي ألكسندر، يشتبه بمشاركتهما في الأعمال العدائية إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية".
واوضح البيان انه "أثناء التفتيش، تم العثور على المعتقلين وبحوزتهم وثائق تؤكد أعمالهم غير القانونية، بالإضافة إلى زي عسكري أوكراني عليه رموز الكتيبة الوطنية للقوات المسلحة الأوكرانية “كارباتيان سيش".
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