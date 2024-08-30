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زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل "كامتشاتكا" الروسية

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل "كامتشاتكا" الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في تقريره، أن الزلزال كان على عمق 51 كيلومترًا، مشيرًا إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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