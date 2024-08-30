شكرا لقرائتكم خبر عن منهم 9 أطفال.. مقتل 12 شخصاً إثر انهيار أرضي في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر تعرض منزل سكني اليوم لانهيار أرضي نتيجة للأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة "دير العليا" شمال غرب باكستان.
وأوضح مسؤولون في إدارة الإغاثة المحلية أن معظم القتلى من الأطفال، وتزامن الانهيار الأراضي الذي وقع في منطقة جبلية مع هطول أمطار غزيرة، مشيرين إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من انتشال جثث تسعة أطفال وامرأتين ورجل.
وأوضح مسؤولون في إدارة الإغاثة المحلية أن معظم القتلى من الأطفال، وتزامن الانهيار الأراضي الذي وقع في منطقة جبلية مع هطول أمطار غزيرة، مشيرين إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من انتشال جثث تسعة أطفال وامرأتين ورجل.