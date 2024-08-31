شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين بالبحرين السابق: مهرجان العلمين علامة فارقة في الفعاليات الثقافية والسياحية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت عهدية أحمد السيد، نقيب الصحفيين بالبحرين السابق بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم مهرجان العلمين، معربة عن تقديرها العميق للجهات المنظمة على جهودها المتميزة في تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي أصبح علامة فارقة في رزنامة الفعاليات الثقافية والسياحية في مصر.

وأضافت عهدية أحمد السيد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مهرجان العلمين شهد خلال الخمسين يوماً تميزاً لافتاً في العديد من الجوانب، حيث تضمن مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي جذبت أنظار العالم، مما ساهم في تعزيز مكانة العلمين كوجهة سياحية متميزة.

وأشارت عهدية أحمد السيد الى أن ما يميز مهرجان العلمين هذا العام هو تنوع الفعاليات وشموليتها، حيث تم تقديم عروض فنية وحفلات موسيقية بمشاركة نخبة من الفنانين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية المتنوعة التي جذبت محبي الرياضة من مختلف الأعمار، متابعة :" كما حظيت الفعاليات الثقافية باهتمام كبير، من خلال العروض المسرحية والندوات الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي المصري".

وتابعت :"أود أيضاً كمواطنة بحرينية أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لرعايته الدائمة لكل المهرجانات والأنشطة والمشاريع الوطنية، هذه الرعاية الكريمة تجسد رؤية فخامته الحكيمة للنهوض بالدولة المصرية في مختلف المجالات، ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل قيادته الرشيدة، ولا يفوتنا أن نشيد بالشعب المصري المضياف، الذي كان له الدور الأكبر في نجاح هذه الفعاليات، بحفاوة استقباله وكرم ضيافته لكل زوار المهرجان، هذا الشعب العريق أثبت مرة أخرى أنه يمتلك قلباً كبيراً وروحاً نابضة بالحياة، قادرة على احتضان الجميع وتقديم صورة مشرقة عن مصر."

واختتمت عهدية أحمد السيد، نقيب الصحفيين بالبحرين السابق تصريحاتها قائلة :"نتطلع إلى المزيد من النجاحات والإنجازات في الفترات المقبلة، ونؤكد دعمنا كصحفيين واعلاميين بحرينيين الكامل لكل ما من شأنه أن يرفع من مكانة مصر على الساحة العالمية."

