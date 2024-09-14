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وزير الرياضة يشهد افتتاح النسخة الـ18 من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:28 ص

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الجمعة، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، افتتاح منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وستيف بوتشرونيلي كيم نواب رئيس الاتحاد الدولي، نهي عبد الوهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعى بالاتحاد الدولي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الافريقي والمصري للجمباز، ولفيف من قيادات الوزارة.

تخلل حفل الافتتاح عدد من الفقرات المتنوعة، قدمها براعم الجمباز فى تقليد يحرص عليه اتحاد الجمباز فى مختلف البطولات الدولية والقارية بالإضافة إلي حضور جماهيري داخل الصالة المغطاة.

في كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بوفود الدول المشاركة بالبطولة، مشيدا بجهود الاتحاد المصري للجمباز لخروج البطولة في أبهى صورة، تنسيقا وتعاونا مع الاتحادين الدولي والافريقي للعبة.

أشار وزير الرياضة إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري.

من جانبه، ثمنَ أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي؛ علي جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها والدعم الكامل لتنظيم البطولات الدولية والقارية.


تضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة .

 

ae432d49-68de-486b-a0fe-9e115ed224a1وزير الرياضة 
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بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك

c61b5c1a-0310-40a5-b10c-cf143a25f574جانب من الافتتاح
d46926bf-20b0-4bcd-bbfb-e3b2c8b6e34bبطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك
ecc839b9-5561-431d-9dd5-cc307e32146fبطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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