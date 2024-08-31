قاضي المحكمة العليا البرازيلية مورايس يأمر بإيقاف X عن العمل بشكل كامل في البلاد على الفور

امر قاضي المحكمة العليا البرازيلية مورايس بإيقاف منصة "X" عن العمل بشكل كامل في البلاد على الفور، وذلك بسبب أن الملياردير إيلون ماسك لم يعين ممثلًا قانونيًا لمنصته في البلاد.

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