الطيران الاسرائيلي شن غارات على اطراف مجدلزون والمنطقة الواقعة بين بلدات رشاف الطيري حداثا

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت اطراف بلدة مجدلزون، كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدات رشاف الطيري حداثا. وفي السياق، اشارت قناة "المنار" الى إطلاق صلية صاروخية باتجاه الاراضي المحتلة في الجليل الغربي.

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