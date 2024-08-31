شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في 10 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الأمم المتحدة 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، لمعالجة نقص التمويل الحرج لحالات الطوارئ الإنسانية في 10 دول.

وتقع تلك الدول في إفريقيا والأمريكيتين، وآسيا والشرق الأوسط. معالجة نقص التمويل الحرج وأشارت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، إلى أنه في العديد من حالات الطوارئ الإنسانية، يمنع نقص التمويل وكالات الإغاثة من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة "وهذا أمر مفجع".

وسيدعم أكثر من ثلث هذا التمويل الجديد من الصندوق الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمليات الإغاثة في اليمن (20 مليون دولار) وإثيوبيا (15 مليون دولار).

ويعاني الناس من الجوع والنزوح والأمراض، والكوارث المناخية. العمليات الإنسانية في البلدان وستدعم حزمة التمويل الجديدة العمليات الإنسانية في البلدان التي تعاني من سنوات من الصراع والنزوح، التي تفاقمت بسبب الصدمات المناخية والضغوط، بما فيها ميانمار (12 مليون دولار).

كما تشمل المساعدات، مالي بـ (11 مليون دولار)، وبوركينا فاسو بـ (10 ملايين دولار)، وهايتي بـ (9 ملايين دولار)، والكاميرون (7 ملايين دولار)، وموزامبيق (7 ملايين دولار).

هذا إضافة إلى تضمين البلدان التي تستجيب للجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو، مثل بوروندي بـ (5 ملايين دولار) وملاوي بـ (4 ملايين دولار).

