أمين عام حلف شمال الأطلسي: توغل أوكرانيا في كورسك الروسية مشروع

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن تأييده الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، متحدثا في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

واوضح ستولتنبرغ "الجنود والدبابات والقواعد العسكرية الروسية أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي". واعتبر أن حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس "لا يتوقف عند الحدود". لافتا الى ان هذا الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلِق في آب في شكل مفاجئ "لم يتم التخطيط له مع الناتو، والحلف لم يؤدِّ أي دور"، لكن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا عبر شحنات أسلحة ومعدات تعتبر "حيوية" للتصدي للغزو الروسي.

ورحب ستولتنبرغ أيضا بـ"التزام ألمانيا الواضح بأن تظل أكبر مانح عسكري لأوكرانيا في أوروبا وثاني أكبر مانح عسكري على الصعيد العالمي".