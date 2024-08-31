اشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، الى انه لا يزال الحذر الشديد يلف المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج الماري في قضاء حاصبيا امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح، وفي ظل تحليق الطيران التجسسي فوق المنطقة على علو متوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق فوق القطاع الشرقي من جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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