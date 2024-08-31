وزير الزراعة تابع حريق مشتل دير عمار ودعا الأجهزة المختصة والقضاء لكشف ملابساته

قام وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عقب الحريق الذي اندلع في مشتل دير عمار التابع للوزارة، بإجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع مختلف الجهات المعنية، لتنسيق الجهود والتعاون في السيطرة على الحريق. ووجه الوزير بضرورة استنفار كافة فرق الوزارة، ووضعها في حالة استعداد قصوى للمساهمة في عمليات الإطفاء.

واثنت الوزارة في بيان، على جهود رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واستجابته الفورية وتوجيهه بتوفير الإمكانات اللازمة لدعم فرق الإطفاء في جهودها. وتشيد "بالدور الفعال الذي قام به وزير الداخلية القاضي بسام مولوي والجيش اللبناني والدفاع المدني اللبناني، إلى جانب بلدية دير عمار وموظفي مصلحة زراعة لبنان الشمالي في التصدي للحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة".

واكدت الوزارة التزامها الكامل بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة، وستواصل متابعة الوضع عن كثب لضمان السيطرة الكاملة على الحريق وتفادي وقوع أي أضرار إضافية. وتدعو الاجهزة الامنية المختصة والقضاء للتحقيق الفوري وكشف ملابسات الحريق.