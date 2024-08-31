القيادة المركزية الأميركية اعلنت إصابة سبعة عسكريين أميركيين في العملية ضد داعش غرب العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن سبعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار بغرب العراق الخميس وأدت الى مقتل 15 من عناصر التنظيم.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن خمسة من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب اثنان بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة.

وفي وقت سابق، اعلنت "سنتكوم" بان الجيش الأميركي وقوات الأمن العراقية نفذوا غارة صباح الخميس في غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم "داعش". وذكرت في البيان أن "هذه المجموعة من عناصر تنظيم "داعش" كانت مسلحة بالعديد من الأسلحة والقنابل والأحزمة المتفجرة"، مضيفة "لا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين".

واستهدفت هذه العملية التي شنت صباح الخميس وأعلن عنها مساء الجمعة "قادة في تنظيم "داعش" بهدف التعطيل والحد من قدرة التنظيم على التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد مدنيين في العراق وكذلك ضد المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في كل أنحاء المنطقة وخارجها"، وفق بيان سنتكوم.