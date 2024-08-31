بيضون خلا لقاء مع مزارعي التبيغ: نسعى للتعويض على المزارعين نتيجة الأضرار

عُقد لقاء لمزارعي التبغ في منطقة بنت جبيل، بدعوة وتنظيم من شعبة حركة أمل في تبنين، مع النائب الدكتور أشرف بيضون ورئيس نقابة المزارعين الاستاذ حسن فقيه وبحضور فعاليات المنطقة والمخاتير وبعض رؤساء البلديات وعدد كبير من المزارعين بمشاركة الإخوة في قيادة حركة أمل.

وتحدث بيضون عن أهمية شتلة التبغ وصمود المزارعين في ظل الأوضاع الصعبة والحرب التي تمر بها المنطقة، وأثنى على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعم المزارعين وصمودهم والسعي للتعويض عليهم نتيجة الأضرار بسبب الاعتداءات الصهيونية على الجنوب، واستمع الدكتور بيضون الى مشاكلهم واعدا بنقل الصورة إلى المعنيين ومتابعة المطالب.

بدوره تحدث الأستاذ حسن فقيه عن ما وصلت إليه الأمور بالنسبة للأسعار السابقة والحالية مشددا على أهمية دعم شتلة التبغ والصمود وتحدث عن وجود ٥ مراكز لتسليم وتقريب موعد التسليم الى ١٠ ايلول وخاصة في القرى الأمامية .كما تحدث عن دور إدارة الريجي وتوجيهات المدير العام حول اعطاء مساعدة للمزارعين الذين لم يتسنَّ لهم الزراعة بسبب النزوح كما تحدث عن موضوع الضمان للمزارعين وأهميته و توجه بالشكر للإدارة العامة وعلى رأسها الاستاذ ناصيف سقلاوي مثنياً على دور دولة الرئيس بري في هذا الخصوص.

في ختام اللقاء توجه المزارعون بالشكر إلى بري على جهوده المستمرة في مساعدة المزارعين والى الأخوة في قيادة الحركة العاملين في خدمة الناس، وكذلك إلى سعادة مدير عام الريجي الاستاذ ناصيف سقلاوي على الجهد المبذول لخدمة المزارعين كما شكر المزارعون الإخوة في شعبة حركة أمل في تبنين على جهدها لعقد هذا اللقاء.

وعرض المزارعون مطالبهم بالنسبة لأسعار مواسم التبغ وتاريخ استلام المحاصيل إضافة إلى المشاكل الأخرى التي يواجهونها.