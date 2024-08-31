شدد وزير الصناعة جورج بوشكيان، في الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر على أن "ذكراه حاضرة غير مُغيَّبة، مواقفه الوطنية تستعاد يومياً، أقواله محفورة في الذاكرة والقلوب والوجدان". وقال: "قامته المهيبة وطلّاته المنبريّة جذبت الناس من كلّ المقاصد والطوائف، وتبعته حول كلمة سواء وعدل ومواطنة. رجل الانفتاح والحوار والتلاقي، حمل صفاتِه رئيسُ المجلس النيابي نبيه بري الحريص على لبنان الواحد والموحّد".
وختم: "في هذه الذكرى الأليمة، نستذكر العبر، ونتوقّف عند معانيها، لنستجمع قوانا بالقول والفعل، ونتقدّم نحو بناء لبنان الغد، ونورث أبناءنا مستقبلاً واعداً ومشرقاً".
قاسم هاشم
واشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح له، الى ان اللبنانيين يستحضرون اليوم ذكرى قامة وقيمة وطنية عربية وانسانية ملأت المساحة حضورا رغم الغياب، الامام الصدر كان قائدا مؤثرا في كل زمن يغرف من الام وامال شعبه ويحملها بصدق وعنفوان على مساحة الوطن من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى غربه، وكان حاضرا اينما تطلب الحضور من حدود القاع الى قمم العرقوب من شبعا وكفرشوبا كما صور وبعلبك وبيروت، لذلك اقل الوفاء ولو بكلمة ووقفة ان نتعاطى مع هذه الذكرى بمستواها الوطني والانساني، فما حمله الامام الصدر من فكر ورؤية ومنهجية هو نبراس ومشعل يضيئ دروب اللبنانيين للحق والكرامة والعدالة.
حسن يعقوب
واوضح رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له، "إن استشهدتم فأنتم احياء، ونحن لم نمت بعد
لن نستسلم، سنحاول، لن نساوم".
كانت هذه تفاصيل خبر مواقف لشخصيات سياسية واجتماعية في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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