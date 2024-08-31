افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بقصف مدفعي اسرائيلي استهدف اطراف بلدة يحمر الشقيف، واندلاع النيران على مشارف المنازل. كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بلدتي دير سريان والطيبة في قضاء مرجعيون.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة يحمر الشقيف وبلدتي دير سريان والطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.