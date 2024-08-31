باسيل بدا جولته في قضاء زحلة بزيارة المتروبوليت نيفن صيقلي

بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في قضاء زحلة بزيارة المتروبوليت نيفن صيقلي الذي تداول معه شؤون زحلة، واستبقاه على مائدة الفطور. حضر اللقاء المطران عصام درويش، النائب سليم عون، الوزير السابق غابي ليون، نواب رئيس "التيار" مارتين نجم كتيلي وغسان خوري وربيع عواد، منسق هيئة قضاء زحلة ابراهيم أحمراني، أمين سر مجلس القضاء قزحيا الزوقي وعضو المجلس طوني الهندي.

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