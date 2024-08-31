اشارت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، الى انها تلفت انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها عند التوجه إلى البحر نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج، تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر.
ودعت المديرية العامة الى "عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة".
كما نبّهت صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق الشراعي paragliding وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية الغير مستقرة.
وذكرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: لضرورة توخي الحذر من السباحة في البحر بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة حركة التيارات البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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