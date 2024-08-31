النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق على علو منخفض في الجنوب وصولا الى البقاع

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بتحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة. كما افاد مراسل "النشرة" في النبطية، بانه يسجل تحليق على علو منخفض للطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية باجواء جنوب لبنان. وفي صيدا، اشار مراسل "النشرة" الى تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء الجنوب وصولا الى صيدا على علو متوسط.

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