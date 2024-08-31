إنترفاكس: اختفاء هليكوبتر تحمل 22 شخصا في أقصى شرق روسيا

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن بيانات أولية من وكالة النقل الجوي الاتحادية تشير إلى أن طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما مؤلفا من ثلاثة أفراد و19 راكبا اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأقلعت الطائرة "إم.آي-8تي" من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاغيتس، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا الساعة 04.00 بتوقيت غرينتش.