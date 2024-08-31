البرازيل تبدأ في تنفيذ قرار حجب منصة إكس.. وماسك يندد

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت البرازيل فجر اليوم السبت في حجب منصة إكس للتواصل الإجتماعي ، وذلك بعد ساعات من انقضاء مهلة منحها قاض في المحكمة العليا البرازيلية والذى أمر بوقفها بسبب ارتكاب مخالفات قضائية .

وذكر راديو كندا الدولي أن الوصول إلى منصة إكس لم يعد ممكنا لبعض المستخدمين ، وأن قرار الحجب أثار غضب مالك الشبكة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي غرد قائلا :"إن حرية التعبير هى اساس الديمقراطية ،وفى البرازيل يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأ حجب منصة "إكس" لدى بعض مزودي خدمات الاتصال بالإنترنت، ومن المقرر أن يصبح شاملاً مع تقدم ساعات اليوم.

ويعد هذا القرار هو أحدث مرحلة من المعركة القائمة بين القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يكافح التضليل في البرازيل وكان قد أمر أمس الجمعة بحجب منصة إكس في غضون 24 ساعة، وهو ما أثار غضب ماسك.

كما يأتي القرار قبل أكثر من شهر بقليل من الانتخابات البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا واليمين، الذى يجعل من إيلون ماسك بطله.

وكان القاضي مواريس قد منح يوم الأربعاء الماضى شبكة إكس مهلة 24 ساعة لتعيين ممثل قانونى لها فى البرازيل وإلا ستضع تحت طائلة الحجب .

والشبكة لديها 22 مليون مستخدم في البرازيل حسب تقديرات موقع داتا ريبورتال المتخصص . وبعد رفضها الإنذار ، تقرر الايقاف الفورى والكامل والتام لها.

وكان القاضى مواريس قد حجب مؤخرا حسابات ستارلينك مزود الانترنت عبر القمر الصناعى المملوكة لإيلون ماسك بهدف استرداد قيمة الغرامة التى لم تدفعها /إكس/، وقد ضاعف ماسك من هجماته ضد مورايس هذا الأسبوع، ووصفه بالديكتاتور.