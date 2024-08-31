شكرا لقرائتكم خبر عن أمر قضائي بحجب موقع "إكس" في البرازيل.. و"ماسك": غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المحكمة العليا في البرازيل في بيان إن القاضي ألكسندر دي مورايس أمر يوم الجمعة "بالتعليق الفوري والكامل لعمل اكس، تويتر سابقا، في جميع أنحاء البلاد حتى يتم الامتثال لقرارات المحكمة القضائية ودفع الغرامات المفروضة".
وأمر القاضي هيئة الاتصالات البرازيلية بتنفيذ التعليق في غضون 24 ساعة.
خطاب الكراهية
واتهم دي مورايس موقع "اكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.
ويتهم ماسك من جانبه، القاضي بفرض رقابة ووصفه بأنه "ديكتاتور شرير".
وكان القاضي قد طالب "اكس" بحذف حسابات النشطاء اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات كاذبة.
تعليق "ماسك"
ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني ولم يمتثل الموقع للطلب ولم يدفع الغرامة التي فرضت عليه.
وقام ماسك بعد ذلك بإغلاق مكتب شركة التكنولوجيا في البرازيل في منتصف أغسطس الجاري وأرجع السبب إلى خوفه من اعتقال ممثل الشركة في البلاد.
وأعطى دي مورايس "اكس" إنذارا نهائيا، قائلا إنه سيتم حجب المنصة في البلاد إذا لم تعين الشركة ممثلا قانونيا في غضون 24 ساعة.
وتجاهل ماسك الموعد النهائي دون تعيين أي شخص.
يذكر أنه مع تراجع عائدات الإعلانات في السوق الأمريكية بعد تحول المنصة إلى اليمين تحت قيادة ماسك، أصبحت الأسواق الخارجية مثل البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، أكثر أهمية بالنسبة إلى الموارد المالية لشركة اكس.
ووفقا لتقارير إعلامية، تمتلك "اكس"نحو 20 مليون مستخدم في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.