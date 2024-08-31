شكرا لقرائتكم خبر عن أمر قضائي بحجب موقع "إكس" في البرازيل.. و"ماسك": غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر قاض في البرازيل بحجب موقع "إكس" الإلكتروني المملوك لإيلون ماسك وسط نزاع طويل مع الملياردير.

وقالت المحكمة العليا في البرازيل في بيان إن القاضي ألكسندر دي مورايس أمر يوم الجمعة "بالتعليق الفوري والكامل لعمل اكس، تويتر سابقا، في جميع أنحاء البلاد حتى يتم الامتثال لقرارات المحكمة القضائية ودفع الغرامات المفروضة".

وأمر القاضي هيئة الاتصالات البرازيلية بتنفيذ التعليق في غضون 24 ساعة.



خطاب الكراهية



واتهم دي مورايس موقع "اكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.

ويتهم ماسك من جانبه، القاضي بفرض رقابة ووصفه بأنه "ديكتاتور شرير".

وكان القاضي قد طالب "اكس" بحذف حسابات النشطاء اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات كاذبة.



تعليق "ماسك"