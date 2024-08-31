بري عرض الأوضاع العامة خلال لقائه السفير السعودي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

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