بدء خطة لمعالجة أزمة النفايات في برج العرب - عكار

أعلن رئيس بلدية برج العرب العكارية عارف شخيدم بداية خطة لمعالجة أزمة النفايات المنتشرة في شوارع البلدة وتسبب أضرارا بيئية وصحية. وأفاد بأن البلدية بدأت بإرسال وصولات جباية اشتراك الكهرباء مرفقة بوصل ٣٠٠ الف لكل منزل بدل رفع النفايات.

وناشد المعنيين في بيان، "التسريع بالسلفة المرسلة من الدولة لأنها تسهم كثيرا في موضوع النفايات". وشكر "الأيادي البيض من رجال أعمال أصدقاء ساعدوا في رفع النفايات".

وحذر من هم من خارج البلدة من رمي النفايات فيها تحت طائلة اللجوء إلى القوة والقانون.