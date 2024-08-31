مصدر قيادي بالقسام للجزيرة: كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك بالضفة

اشار مصدر قيادي بكتائب "القسام" لقناة "الجزيرة" الى ان ما نفذه المجاهدون بحي الدمج رسالة للجيش الاسرائيلي بأن عدوانه على جنين ستكون له تبعات قاسية، ونحن نطمئن شعبنا بأن المقاومة بكل تشكيلاتها بالضفة الغربية المحتلة في أفضل مراحل التنسيق والتكامل بينها.

واوضح المصدر القيادي في القسام بان "كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك، والمجاهدون أعادوا توزيع وحداتهم في شمال الضفة بما يفشل العملية العسكرية.

وفي السياق، اشارت وسائل اعلام الى تجدد الاشتباكات بحي الدمج في مخيم جنين، وسماع أصوات انفجارات ضخمة في المكان.

بدورها، تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن حدث أمني صعب في مخيم جنين.