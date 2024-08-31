تركيا تترقب زيارة السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - مستهدفة تعزيز مسار المصالحة بين البلدين، تترقب تركيا زيارة، طال انتظارها، للرئيس المصري عبد السيسي. وقال سفير أنقرة بالقاهرة، صالح موتلو شن، مساء الخميس، إن «بلاده تتطلع لإتمام الزيارة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف شن، في كلمته خلال حفل استقبال نظمته السفارة احتفالاً بـ«يوم النصر»، أو ما يعرف بـ«يوم القوات المساحة التركية»، أن «الزيارة سوف تشهد توقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، لا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا والتعليم».

وعدّ السفير التركي زيارة السيسي لبلاده «نقطة تحول في مسار العلاقات، تعزز وتتوج أواصر الأخوة التاريخية بين البلدين»، مشيراً إلى أن «القاهرة وأنقرة دولتان كبيرتان تتشاركان تاريخاً طويلاً، ومن شأن تعزيز التعاون بينهما أن يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وتعدّ زيارة السيسي المرتقبة لتركيا هي الأولى من نوعها، بعد أكثر من عقد من الزمان، وتأتي بناء على دعوة وجهها له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال زيارته للقاهرة في فبراير الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً.

وبينما لم يعلن شن موعداً محدداً للزيارة، التي كانت مقررة، وفق مصادر تركية، في مايو الماضي، تداولت وسائل إعلام تركية خلال الفترة الماضية أنباء عن إتمام الزيارة في4 سبتمبر المقبل، دون تأكيدات من الجانب المصري.

تستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية

وقال السفير التركي إن «العلاقات بين القاهرة وأنقرة تستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية؛ وهي السلام والرخاء والتنمية»، موضحاً أن «التعاون في مجال الاقتصاد والتنمية يحتل الجزء الأكبر من المباحثات بين البلدين». وأضاف أن «مصر دولة مهمة بالنسبة لتركيا»، مشيراً إلى «تعاون وتنسيق مرتقبين بين البلدين في المجال العسكري، لا سيما أن بلاده تشارك القاهرة كثيراً من العادات العسكرية».

وفي هذا الصدد، أشار السفير التركي إلى أن «بلاده كانت من بين الدول الثلاث الأولى التي شاركت في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بمصر العام الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في معرض الطيران الحربي الذي سيقام لأول مرة هذا العام بمدينة العلمين المصرية».

وفي سبيل تعزيز العلاقات بين الجانبين، أعلن السفير التركي عن رفع مستوى التمثيل العسكري لبلاده في القاهرة، بترقية الملحق الدفاعي في السفارة أحمد طوسون إلى رتبة عقيد.

وكان السيسي وإردوغان، قد وقعا في القاهرة، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، إضافة إلى إعلان مشترك حول «إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين»، الذي أكد الرئيس المصري، أخيراً، تطلعه لعقده باعتباره «نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري بداية الشهر الحالي.

وأكد السفير التركي «دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة». وقال: «حمام الدماء في غزة يجب أن يتوقف»، مشيراً إلى أن «أنقرة تتواصل مع الوسطاء في الهدنة، وتستخدم تأثيرها مع جميع الأطراف المعنية من أجل إتمام الاتفاق»، مؤكداً أنه «على الجميع العمل من أجل وقف إطلاق النار ودعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة». وأعلن شن أن «بلاده تعتزم المشاركة في إعادة إعمار غزة بعد إتمام وقف إطلاق النار». وقال: «ستشهد الفترة المقبلة تعاوناً وثيقاً مع مصر بشأن هذه القضية».

وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013.

وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.

وقال مصدر دبلوماسي تركي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعاون الاقتصادي يحتل الجزء الأكبر من مسار العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتحقيق التنمية، وتركيا مستعدة للمساعدة في ذلك». لكنه في الوقت نفسه لفت إلى مسارات أخرى للتعاون على المستويين السياسي والعسكري، بقوله إن «القاهرة وأنقرة قوتان كبيرتان لا يستهان بهما، وتوافقهما قد يشكل عاملاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

من جانبه، أكد الخبير في الشأن التركي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة السيسي المحتملة لتركيا تأتي في توقيت مهم وحاسم للغاية للبلدين وللإقليم أيضاً»، مشيراً إلى «استمرار الحرب في غزة، والتوتر على الجبهة اللبنانية، واحتمالات التصعيد بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى التطورات الدولية المغايرة المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، والحرب الروسية - الأوكرانية».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، قال سعيد إن «البلدين نجحا في حل كثير من القضايا الخلافية، وهناك توافق وحرص بينهما على وضع استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة التحديات، لا سيما توترات البحر الأحمر وأزمات القرن الأفريقي، في ضوء انخراط مصري - تركي لافت في هذه القضية».

زيادة حجم التبادل التجاري من 10 إلى 15 مليار دولار

وتوقع سعيد أن «تشهد مباحثات السيسي وإردوغان المرتقبة تنسيقاً بين البلدين لوقف الحرب في غزة، على أرضية دعم أنقرة لجهود الوساطة المصرية»، لافتاً إلى أن «المباحثات سوف تركز على زيادة حجم التبادل التجاري من 10 إلى 15 مليار دولار، وتعزير التعاون العسكري والدفاعي، حيث تسعى مصر لشراء مسيرات تركية». (الدولار الأميركي يساوي 48.6 في البنوك المصرية).

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أعلن في فبراير الماضي، أن «بلاده وافقت على تزويد مصر بطائراتها المسيرة التي تحظى بشعبية مزدادة»، مشيراً حينها إلى أن الصفقة تأتي في «إطار تطبيع العلاقات بين البلدين».

وبشأن الأزمات الإقليمية، أشار الخبير في الشأن التركي إلى أن «المباحثات المصرية - التركية المرتقبة ستتناول بحث دور أنقرة في حل أزمة (سد النهضة) الإثيوبي، ودور القاهرة في تسوية الخلافات بين تركيا وقبرص»، إضافة إلى «تعاون البلدين في حل النزاع الإثيوبي - الصومالي»، على حد قوله.

واستضافت تركيا، منتصف الشهر الحالي، اجتماعا ثلاثياً تركياً - صومالياً - إثيوبياً، في إطار الجولة الثانية من المباحثات الرامية إلى التوصل إلى حل وسط بين مقديشو وأديس أبابا، في النزاع المتعلق بإقليم «أرض الصومال».