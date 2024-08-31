شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس تتقدم على ترامب في 7 ولايات رئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أحدث استطلاع أجرته بلومبرج نيوز / مورنينج كونسلت - عبر الولايات الرئيسية بعد مؤتمر الحزب الديمقراطي في الأسبوع الماضي أن المرشحة كامالا هاريس، ضيقت الفارق أو أطاحت بتفوق ترامب في القضايا الاقتصادية الرئيسية.

وأشار إلى أن "هاريس" رسخت أقدامها لتبدو أكثر ثقة من منافسها في مسألة حماية الحريات الشخصية. المنافسة بين ترامب وهاريس وتتقدم "هاريس" الآن بمعدل نقطتين مئويتين بين الناخبين المسجلين في جميع الولايات السبع.

كما أنها متقدمة بفارق نقطة واحدة - ما يعد تعادلًا إحصائيًا - بين الناخبين المحتملين، وهم الذين تبدأ الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي في تحويل انتباههم مع اقتراب يوم الانتخابات. المرشحون للرئاسة الأمريكية وقالت بلومبرج إن هامش الخطأ الإحصائي في نتيجة الاستطلاع بلغ في حده الأقصى نقطة مئوية واحدة، عبر الولايات السبع.

وحافظت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي على مستوى الزخم الذي بدأت به منافستها، في السباق الرئاسي بين تقدم أو تعادل مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، في كل من الولايات السبع التي ستقرر على الأرجح نتيجة السباق.