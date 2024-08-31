شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مقاتلة أمريكية.. زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك بعد تحطم مقاتلة أمريكية طراز إف 16، ومقتل قائدها.

ولم يُكشف بشكل رسمي عن سبب إقالة أوليشوك، ولكن على ما يبدو أن لذلك صلة بتحطم المقاتلة إف 16. من طراز إف 16 وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن واحدة من الطائرات القليلة من طراز إف 16، التي تسلمتها مؤخرًا فقدت أثناء غارة جوية روسية مكثفة يوم الاثنين.

ولم يستبعد النواب والنشطاء الأوكرانيون إسقاط المقاتلة عن طريق النيران الصديقة. انتقاد نائبة في البرلمان وانتقد أوليشوك، نائبة في البرلمان، ألقت بظلال من الشك على الرواية الرسمية لتحطم المقاتلة.

وقال إنها تشجع الدعاية الروسية وهدد بمقاضاتها أمام المحكمة، مضيفًا أنه سيحقق في فقدان الطائرة، بالتعاون أيضا مع الولايات المتحدة، الدولة التي صنعتها.