حريق في اهدن والدفاع المدني عمل على اخماده

اندلع حريق قرب اوتيل "ابشي" في اهدن، امتد على مساحة من اليابسة، وملأت سحب الدخان المكان.
وقد هرع عناصر الدفاع المدني في اهدن الى المكان، وعملوا على اخماده.
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