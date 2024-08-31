لافروف: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حركة حماس أو حزب اللّه

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ إسرائيل لا يمكنها القضاء على حركة "حماس" أو "حزب اللّه"، لأنهما جزء من الشعبَين الفلسطيني واللبناني.

ولفت، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم، إلى "أننا من خلال تواصلنا مع الزملاء الإسرائيليين نسعى دائمًا لإيصال فكرة عدم جدوى حل كل القضايا باستخدام القوة من دون طرح بدائل".

وأشار لافروف إلى أن إيران "ترفض الخضوع للاستفزاز والانجرار إلى عمليات عسكرية واسعة، وأن اغتيال إسماعيل هنية كان محاولة لاستفزازها".

وقال: "خطر تحول أزمة غزة إلى نزاع واسع في المنطقة جدّي للغاية"، مضيفًا "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفًا مسؤولًا ومتوازنا إلى حد ما، وتدعو إلى منع توسع هذا النزاع وانتشاره في المنطقة".

وحول الحرب في أوكرانيا، شدد لافروف على أنّه "لو قامت كييف بتنفيذ ما تم التوصل إليه بعد مفاوضات مدينة إسطنبول قبل نحو عامين لكانت تتمتع بحدودها عام 1991 باستثناء القرم والجزء الكبير من الدونباس".

وأضاف: "لكن كييف تثبت على الدوام عدم أهليتها للتفاوض والغرب يثبت أنه يحتاج أوكرانيا من أجل زعزعة استقرار روسيا وخوض القتال ضدها.. ولهذا السبب فإن الغرب لا يحتاج إلى أي اتفاقيات".