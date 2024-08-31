مسؤول في وزارة الصحة بغزة: بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال بالمنطقة الوسطى

أعلن مسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة، لوكالة فرانس برس، بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة، بعد إعلان الأمم المتحدة موافقة إسرائيل على "هدن إنسانية" للسماح بتطعيم الأطفال رغم الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرًا.

وقال مدير الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة في قطاع غزة موسى عابد، إنّ فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بدأت "اليوم بحملة التطعيم ضد شلل الاطفال في المنطقة الوسطى".

وبعدما غاب 25 عاما عن الأراضي الفلسطينية، تأكدت أول إصابة بشلل الأطفال في غزة لدى طفل في شهره العاشر في دير البلح، بعد رصد الفيروس في عيّنات مياه جمعت نهاية حزيران في خان يونس ودير البلح، جرّاء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من مجازر وحصار ومجاعة.

وأرسلت الأمم المتحدة 1,2 مليون جرعة، واللقاحات عبارة عن قطرات فموية وليست حقنا.

وقال فلسطينيون قدموا مع أطفالهم لفرانس برس إنهم حضروا من اجل تلقي الجرعة الاولى خوفا من انتشار الأوبئة بين الأطفال، وكلهم تقريبا من النازحين.