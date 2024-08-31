قتيل وجريح في تحطم طائرة سياحية صغيرة في إسبانيا

توفي شخص ونقل آخر إلى المستشفى في حادث تحطم طائرة سياحية صغيرة في حقل قرب قرطبة جنوب إسبانيا، بحسب خدمات الطوارئ في البلاد.
وقالت خدمات الطوارئ في بيان إنّ الطائرة تحطمت قرابة الساعة 11:30 في أرض خلاء قرب الطريق المؤدي إلى مطار قرطبة، مضيفة أن شهود عيان أبلغوها بالحادث.
وذكرت أن عناصر الإطفاء سحبوا الطاقم المؤلف من رجل وامرأة لأنهما كانا عالقين داخل الطائرة.
ولفتت الى أن أحدهما توفي فيما نقل الثاني إلى مستشفى الملكة صوفيا في قرطبة بدون أن يحدد هوية الضحيتين.
وبحسب خدمات الطوارئ فإن أسباب الحادث غير معروفة بعد.
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