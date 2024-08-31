تهنئة قرغيزستان وماليزيا وترينيداد بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية القرغيزية لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد، برقيتي تهنئة، للسلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق أطراد التقدم والازدهار.

وأيضًا بعث الملك وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيسة ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة كريستين كارلا كانغالو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.