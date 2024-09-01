هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال هدم 78 منزلاً في الضفة الغربية الشهر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 78 منزلاً، وتسليم إخطارات بهدم 74 منشأة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الشهر الماضي.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1228 اعتداءً على الفلسطينيين في الضفة الغربية الشهر الماضي، تنوعت مابين هجمات مسلحة على القرى والبلدات الفلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، واقتلاع وتجريف للأراضي، وتقطيع أواصر الجغرافية الفلسطينية.

وبيّنت أن الاحتلال أنشأ ثمان بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين في نابلس، وبيت لحم، وسلفيت في نفس الفترة، حيث تم خلالها الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع تهجير تجمعات للفلسطينيين في الأغوار والخليل.

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