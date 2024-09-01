جوتيريش يدعو إلى إنهاء الحرب بغزة والإفراج غير المشروط عن الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الحرب في غزة"، وإلى "الإفراج غير المشروط" عمن تحتجزهم حركة حماس، وذلك تعليقًا على الإعلان صباح الأحد عن العثور على جثث ستة من المحتجزين الذين كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.

و كتب جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" "لن أنسى أبدًا لقائي في أكتوبر الماضي بوالدي هيرش جولدبرج-بولين وعائلات الرهائن الآخرين. إن الأخبار المأساوية الواردة اليوم هي تذكير مؤلم بالحاجة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وإنهاء كابوس الحرب في غزة.

وهيرش جولدبرج-بولين مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر، وهو أحد المحتجزين الستة الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثثهم في أحد أنفاق رفح جنوبي غزة، وأكد أنهم قُتلوا على أيدي عناصر حماس قبل وقت قصير وصول القوات إليهم، فيما تحمل حماس الاحتلال مسؤولية مقتلهم وتقول إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن حزنه وغضبه وإدانته لمقتل هيرش قائلًا إنه "عمل بلا كلل من أجل إحضار هيرش سالمًا".