العثور على 17 جثة بعد تحطم مروحية في أقصى الشرق الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، العثور على 17 جثة وعلى هيكل المروحية مي-8 (Mi-8) المفقودة منذ السبت في أقصى الشرق الروسي بينما كان على متنها 22 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان "عُثر على 17 جثة"، مشيرة إلى أن أعمال البحث انتهت لهذا اليوم، على أن تُستأنف "فجر الإثنين" في منطقة الحادث.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لأعمال البحث التُقط من على متن مروحية إنقاذ تحلّق فوق المنطقة البركانية، ويظهر فيه هيكل الطائرة على الأرض.

وكانت المروحية "مي-8" اختفت من على شاشات الرادار السبت في كامتشاتكا حيث تتكرّر حوادث الطائرات التي غالبا ما تكون قديمة.

ولم تُسفر الرحلة الأولى إلى المنطقة للعثور على الطائرة والركّاب الـ22 الذين كانوا على متنها (19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم) عن شيء السبت، بسبب ضعف الرؤية وفقا للسلطات، وذلك قبل استئناف أعمال البحث الأحد.

وأُرسلت مجموعة من عناصر الإنقاذ ومروحيّتان بشكل طارئ نحو الموقع المفترض للحادث الذي وقع في شبه جزيرة كامتشاتكا البركانية.

وفُتح تحقيق، حسبما أعلن الفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية الأحد. وقال في بيان "جار تحديد ملابسات الحادث".

وطائرة "ام آي-8" هي مروحية عسكرية سوفياتية الصنع.

وتشتهر شبه جزيرة كامتشاتكا البركانية بطبيعتها الخلابة. ويحلّق السياح عادة فوقها بالمروحيات مقابل تذكرة باهظة الثمن في كثير من الأحيان.

وتعد حوادث تحطّم الطائرات أمرا شائعا جدا في الشرق الأقصى الروسي، وهو منطقة برية ونائية.

في أغسطس 2021، سقطت مروحية من طراز "مي-8" على متنها 16 شخصا من بينهم 13 سائحا، في بحيرة كامتشاتكا، بسبب ضعف الرؤية. وأدى الحادث إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وفي يوليو من العام ذاته، تحطّمت طائرة ركاب على متنها 22 شخصا وستة من أفراد الطاقم بينما كانت تستعد للهبوط في شبه الجزيرة البركانية، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها.