قطر تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت دولة قطر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، والذي أدى إلى استشهاد وجرح واعتقال العشرات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية - "إن ما يجري يعتبر امتدادا لجرائم الاحتلال الشنيعة والمروعة المستمرة على قطاع غزة، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية".

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي الإنساني وحملها على احترام المواثيق الدولية.

وجددت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

جوتيريش يدعو إلى إنهاء "كابوس الحرب في غزة" والإفراج غير المشروط عن الرهائن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الحرب في غزة"، وإلى "الإفراج غير المشروط" عمن تحتجزهم حركة حماس، وذلك تعليقًا على الإعلان صباح الأحد عن العثور على جثث ستة من المحتجزين الذين كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.

و كتب جوتيريش - في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"- "لن أنسى أبدًا لقائي في أكتوبر الماضي بوالدي هيرش جولدبرج-بولين وعائلات الرهائن الآخرين. إن الأخبار المأساوية الواردة اليوم هي تذكير مؤلم بالحاجة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وإنهاء كابوس الحرب في غزة".

وهيرش جولدبرج-بولين مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر، وهو أحد المحتجزين الستة الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثثهم في أحد أنفاق رفح جنوبي غزة، وأكد أنهم قُتلوا على أيدي عناصر حماس قبل وقت قصير وصول القوات إليهم، فيما تحمل حماس الاحتلال مسؤولية مقتلهم وتقول إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن حزنه وغضبه وإدانته لمقتل هيرش قائلًا إنه "عمل بلا كلل من أجل إحضار هيرش سالمًا".