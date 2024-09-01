الأردن: الشاحنة رقم 100 من المساعدات الإنسانية تصل إلى قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن عدد القوافل الأردنية البرية التي سيرتها القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية للفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء انطلاقها بلغت 100 قافلة ضمت 3374 شاحنة.

وأوضحت الهيئة ، في بيان اليوم الأحد ، أن القافلة رقم 100 التي وصلت قطاع غزة اليوم ، تم تسييرها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وحملت طرودا غذائية وطحينا ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية، سيتم توزيعها على السكان القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في غزة.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن الدور الأردني في إغاثة أهل غزة يعد حيويا وفعالا ورئيسيا لضمان إدخال وإيصال المساعدات، إذ تتكاتف كافة الجهات لتنفيذ العمل الإنساني الضخم الذي يقوم به الأردن من مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات.

وأضاف أن دور الهيئة يشتمل على نواح متعددة يتضمن التواصل مع الجهات الرسمية العاملة داخل قطاع غزة ، لوضع قوائم الاحتياج، آخذين بعين الاعتبار شراء المواد الأساسية والتشبيك مع المنظمات والمؤسسات لجلب المزيد من التبرعات التي تصب مباشرة في تأمين الاحتياجات وتنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية.

ولفت الشبلي إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية لإيصال وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، وإبرام الاتفاقيات مع الجمعيات والمنظمات العاملة داخل غزة لضمان توزيع المساعدات.

وزيرالدفاع الإسرائيلي يطالب بعقد جلسة عاجلة للمجلس الوزاري السياسي والأمني

طالب وزيرالدفاع الاسرائيلي يواف جالانت اليوم الأحد بعقد جلسة للمجلس الوزاري السياسي والأمني وبشكل فوري.

وشدد جالانت - في تصريح أوردته قناة (I24 ) الإخبارية اليوم - على ضرورة التراجع عن القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الخميس الماضي بشأن البقاء في محور فيلادليفيا..قائلا: "إن الوقت قد فات بالنسبة للمحتجزين الذين قتلوا ويجب إعادة المحتجزين الباقين في الأسر بشكل فور".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه عثر على جثث ستة من المحتجزين لدى حركة حماس وذلك في أحد انفاق رفح جنوبي غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لايزالون أحياء.

ومن ناحية أخرى.. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية ضد مجموعة من عناصر حماس في غرفة قيادة داخل مدرسة صفد في حي الزيتون في مدينة غزة، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية أن المدرسة تأوي نازحين وأن القصف أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وبحسب البيان الذي نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" زعم الجيش أنها مدرسة سابقة تستخدمها حماس للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات وإسرائيل.

وللحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الضربة، ادعى الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ العديد من الخطوات بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية.

وفي الأشهر الأخيرة، نفذت قوات الاحتلال عشرات الغارات الجوية ضد ما وصفتها بمواقع حماس داخل المدارس وغيرها من المواقع المستخدمة كملاجئ للمدنيين النازحين.