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اليمن ينفي تسجيل أي إصابة بجدري القرود

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ياسر رشاد - القاهرة -  

نفت وزارة الصحة العامة والسكان باليمن تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القرود بالمحافظات المحررة.

 

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة الدكتور أدهم محمد - في تصريح أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاحد - أن فرق الترصد عاينت حالتين مشتبه في إصابتهما بالمرض، وبعد الفحص تبين أن نتيجة الحالتين سلبية؛ الأمر الذي يؤكد عدم ظهور أي حالة لجدري القرود في اليمن .

 

وأشار الى أنه تم توجيه الفرق بضرورة متابعة الحالتين والمخالطين، وكذلك زيادة عمليات الترصد بالميدان للاكتشاف المبكر لأي وباء وعمل التدخلات السريعة للسيطرة على الأوبئة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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