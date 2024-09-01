شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة غير القانونية في الضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمم المتحدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة غير القانونية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية، ودعا إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن العمليات الإسرائيلية في مخيم جنين أدت إلى قتل 12 فلسطينياً، وتدمير كبير للبنية التحتية، وترك العائلات دون ماء وطعام، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الشباب الفلسطينيين وتعرضهم لسوء المعاملة.

وأكد المكتب أن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية يفاقم العنف ويهدد أمن السكان الفلسطينيين، داعيًا إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين.