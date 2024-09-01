الدفاع التركية: تحييد 17 عنصرًا من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، أنّ "الجيش التركي حيّد 15 إرهابيًّا من تنظيم "بي كي كي"، في مناطق متينا وكارة وعمليّة "المخلب - القفل" شمالي العراق"، مشيرةً إلى "تحييد اثنين من عناصر التّنظيم أيضًأ في مدينة منبج شمالي سوريا".

وكانت قد أفادت في 31 آب الماضي، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تمكّنت من تحييد 3 مسلّحين شمالي العراق، و3 آخرين في منطقة عمليّة "درع الفرات" شمالي سوريا".