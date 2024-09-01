أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنّ "الجيش التركي حيّد 15 إرهابيًّا من تنظيم "بي كي كي"، في مناطق متينا وكارة وعمليّة "المخلب - القفل" شمالي العراق"، مشيرةً إلى "تحييد اثنين من عناصر التّنظيم أيضًأ في مدينة منبج شمالي سوريا".
وكانت قد أفادت في 31 آب الماضي، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تمكّنت من تحييد 3 مسلّحين شمالي العراق، و3 آخرين في منطقة عمليّة "درع الفرات" شمالي سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: تحييد 17 عنصرًا من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.