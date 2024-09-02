شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: المتحدة تقود نهضة الإعلام المصري نحو تعزيز الهوية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية أن المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت نقلة نوعية فى المشهد الإعلامى المصرى والعربى، حيث استطاعت فى فترة وجيزة أن تقدم نموذجاً إعلامياً جديداً يعتمد على تقديم محتوى هادف ودراما متنوعة تتجاوز الحدود الجغرافية لتصل إلى قلوب الجماهير فى مختلف الدول العربية مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الإعلامية العملاقة استطاعت أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مقدمة رسالة إعلامية متكاملة تسعى إلى إثراء الوعى المجتمعى وتعزيز الهوية الثقافية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المتحدة للخدمات الإعلامية وضعت نصب أعينها منذ البداية تقديم إعلام يخدم القضايا الوطنية ويعبر عن نبض الشارع المصرى، حيث تبنت منهجية إعلامية تقوم على نشر الوعى والمعرفة وإبراز الدور الحضارى لمصر وقد تمثلت هذه الرؤية فى البرامج الحوارية والثقافية التى تعالج قضايا هامة بطريقة مهنية ومتحررة من الأجندات الضيقة، مما أسهم فى بناء ثقة الجمهور بالإعلام المصرى.

وفيما يتعلق بالدراما، أوضح الدكتور رضا فرحات أن المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى إنتاج أعمال درامية تعكس التنوع الثقافى والاجتماعى لمصر، وتقدم قصصاً تمس وجدان المشاهد العربى، ما جعل الدراما المصرية تستعيد ريادتها وتتصدر المشهد الدرامى فى العالم العربى ومن خلال تلك الأعمال، تم تسليط الضوء على قضايا مجتمعية هامة مثل الوحدة الوطنية، والصراع الطبقى، والتحولات الاجتماعية، فضلاً عن التحديات التى تواجه الشباب، وكل ذلك بأسلوب درامى مشوق ومؤثر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المتحدة لم تقتصر على تقديم المحتوى الدرامى المحلى فقط، بل امتدت أعمالها لتشمل إنتاجات عابرة للحدود، تستهدف الجمهور العربى بكل أطيافه وساهم هذا التوجه فى تعزيز الروابط الثقافية بين مصر والدول العربية، وفى نشر القيم الإنسانية والمجتمعية المشتركة التى تجمع شعوب المنطقة.

وأكد الدكتور فرحات أن المتحدة للخدمات الإعلامية تميزت أيضاً بتبنيها لسياسات تطويرية تهدف إلى النهوض بالكوادر الإعلامية والفنية وأولت اهتماماً كبيراً لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين والمبدعين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والإبداعية فى مجال الإعلام وهذا النهج أسهم فى تقديم محتوى يتميز بالجودة العالية ويواكب تطلعات المشاهدين فى عصر الثورة الرقمية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن المتحدة للخدمات الإعلامية قد نجحت فى بناء نموذج إعلامى متكامل يجمع بين الرسالة الهادفة والدراما المؤثرة التى تتجاوز الحدود الجغرافية لتصل إلى قلوب الجماهير العربية وأثبتت أن الإعلام يمكن أن يكون قوة ناعمة فعالة فى بناء الوعى المجتمعى وتعزيز الهوية الثقافية، مؤكداً أن مصر، من خلال المتحدة، ستظل رائدة فى مجال الإعلام والدراما على مستوى المنطقة والعالم.