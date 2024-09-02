حمادة والبعريني من الهرمل: للعمل على إنماء وتعزيز مناطقنا بعيدًا عن الخلافات السياسية

أكّد النّائب إيهاب حمادة، "ضرورة إبعاد كلّ الخلافات في وجهات النّظر السّياسيّة جانبًا، والاتفاق بين بعضنا البعض على الإنماء وشؤون أهلنا، سواء في بعلبك الهرمل أو في عكار- الضنية والمنية".

وأشار، خلال لقاء تكريمي لآل البعريني وآل بركات في دارة علي وجيه خير الدين في الهرمل، بحضور عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني وحشد من الفاعليّات، إلى "أنّنا جميعنا اخوة في الأرض والانتماء والهمّ والقضيّة والحقوق المتوجّبة على الدّولة تجاهنا، لذلك قمنا بإنشاء هذا المسار بين المناطق من أجل حقوق البلديّات، وسنبقى إلى جانب بعضنا البعض مهما فرّقتنا السّياسة".

وبدوره، لفت البعريني إلى أنّ "يدنا بيَدكم لنعزّز مناطقنا سويًّا، وسنكثّف اجتماعاتنا مع زملائنا النّواب لتحصيل حقوقنا الّتي تحتاج إلى سنوات من العمل"، مركّزًا على "أنّنا سنقوم بالضّغط المطلوب، وسنصارح أهلنا وناسنا بكلّ خطوة حتّى تحصيل حقوقنا كافّة".