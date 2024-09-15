ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في بورما إلى 74 قتيلا

أفادت وسائل إعلام رسمية في بورما أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي تسبب بها الإعصار ياغي ارتفعت إلى 74 قتيلا.

وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" أنه حتى مساء الجمعة أسفرت الفيضانات عن "مقتل 74 شخصا وفقدان 89" في بورما.

وبحسب الأرقام الرسمية، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى مقتل 350 شخصا في بورما وفيتنام ولاوس وتايلاند في أعقاب إعصار ياغي الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الفيضانات دمرت أكثر من 65 ألف منزل وخمسة سدود.

وبلغت حصيلة القتلى السابقة التي أعلن عنها المجلس العسكري الجمعة 33 قتيلا، مع نزوح أكثر من 235 ألف شخص.