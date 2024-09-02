"واشنطن بوست": الولايات المتحدة تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي لوقف الحرب في غزة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤولين أميركيّين، بأنّ واشنطن تخطّط لتقديم مقترح اتفاق نهائي لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنّ واشنطن تتشاور مع الدّوحة والقاهرة، بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، وأنّ عدم قبول الجانبَين باتفاق نهائي تعتزم واشنطن تقديمه، قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركيّة.
وأوضح مسؤولون للصّحيفة، أنّ واشنطن والقاهرة والدوحة، كانوا يعملون على الاقتراح النّهائي قبل العثور على جثث الأسرى المحتجزين. كما أكّد مسؤول أميركي أنّ مقتل الأسرى لا يعطّل التّوصّل إلى الاتفاق، بل يجب أن يكون دافعًا إضافيًّا لإنجازه في هذه المرحلة الختاميّة.
وأفادت المصادر للصّحيفة، بأنّ مباحثات الأسبوع الماضي ركّزت على أسرى سيتمّ تبادلهم مع سجناء فلسطينيّين محدّدين محتجزين داخل إسرائيل، وأنّ المرحلة الأولى كانت تضمّ الأسير الأميركي الإسرائيلي المقتول، إلى جانب نساء ومسنّين ومرضى وجرحى.
كما عبّر المسؤولون عن تخوفّهم من أنّ عدد الأسرى الأحياء قد لا يتجاوز العشرات، وأنّ المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيدًا، بعد التأكّد من وفاة الأسرى الستّة.
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