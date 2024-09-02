أكسيوس عن مصادر: سوليفان وماكغورك أخبرا عائلات الاسرى الأميركيين أنهما لا يعرفان إذا ما كان سيتم إبرام صفقة

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر تأكيدها أن "مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبير مستشاري الرئيس الاميركي جو بايدن، بريت ماكغورك أخبرا عائلات الاسرى الأميركيين أنهما لا يعرفان إذا ما كان سيتم إبرام صفقة".

وكشفت المصادر أن "سوليفان وماكغورك قالا إن هناك فرصة للتوصل لصفقة وإنهما يأملان أن يتم ذلك في غضون أسبوعين"، مشيرة الى ان "سوليفان وماكغورك قالا إن واشنطن قد تقدم نسخة محدثة لاقتراحها للجانبين وتمنحهما أسبوعا للرد".