حزب الله يهاجم أهداف عسكرية شمال إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، شن 4 هجمات على أهداف عسكرية شمال إسرائيل، وتحقيق "إصابات مباشرة"، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة جنوب لبنان.

وقال الحزب، في عدة بيانات عبر تلغرام، إن مقاتليه "استهدفوا موقعي الرمثا وزبدين العسكريين الإسرائيليين بأسلحة صاروخية".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا كذلك "تجمعين لجنود إسرائيليين، الأول في مستوطنة حرش برعام بأسلحة مناسبة (لم يحددها)، والثاني في موقع المطلة العسكري بمسيرة انقضاضية".

ولفت إلى أن جميع هجماته أصابت أهدافها "بشكل مباشر"، وأنها "جاءت دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة".

يأتي ذلك فيما تحدث الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من لبنان تجاه شمال البلاد، مدعيا أن إحدى هذه القذائف "سقطت بمكان مفتوح في منطقة مجدل تيفين دون وقوع إصابات"، فيما "لم تتجاوز باقي القذائف الحدود" الإسرائيلية.

وأضاف الجيش، في بيان، أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قامت بمهاجمة عدة منصات إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، والتي كانت تشكل تهديدا".

وعادة ما يدعي الجيش الإسرائيلي أن هجماته في لبنان تطول أهدافا أو كوادر عسكرية لـ"حزب الله"، لكن الجانب اللبناني يقول إن كثيرا منها تستهدف مدنيين أبرياء.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف، اليوم، سهل مرجعيون وبلدتي كفركلا والعديسة في قضاء مرجعيون (جنوب)، دون الكشف عن نتائج هذا القصف.

وأضافت أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة فوق حرش (منطقة كثيفة الأشجار) بلدة العديسة، ما أدى إلى اندلاع حرائق.

كما تحدثت الوكالة اللبنانية عن إطلاق مسيرة إسرائيلية صاروخا موجها على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل (جنوب).

وتابعت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت أطراف بلدة زبقين في قضاء صور (جنوب)، قبل أن تستهدف مسيرة إسرائيلية المكان ذاته.

ولم توضح الوكالة ما إذا كانت هذه الغارات الجوية أسفرت عن سقوط ضحايا من عدمه.

المصدر : وكالات