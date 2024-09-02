إسرائيل تضرب أهدافاً في لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 31 أغسطس 2024، إنه ضرب أهدافاً في لبنان، مشيراً إلى أن إسرائيل تعرّضت لقصف صاروخي مصدره الحدود الشمالية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في وقت متأخر مساء الجمعة في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل في أعقاب إطلاق 40 صاروخاً من لبنان عبر الحدود.

وتابع الجيش أنه تم اعتراض بعض المقذوفات، في حين سقط بعضها في المنطقة، مضيفاً أنه لم تحدث أي إصابات، وفق ما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "ضرب مصادر إطلاق النار»، وإن القوات الجوية الإسرائيلية «ضربت عدداً من قاذفات (حزب الله) في جنوب لبنان".

يُذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بدأت عمليات قصف متبادلة عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

المصدر : وكالات