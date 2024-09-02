محفوظ للنشرة: الإذاعات اللبنانية لا تملك الحق بتأجير الهواء إلى إذاعات أجنبية

برزت، في الآونة الماضية، ظاهرة ظهور ضيوف إسرائيليين، على بعض الإذاعات اللبنانية التي تقوم بتأجير الهواء لبعض المؤسسات الأجنبية، الأمر الذي وضعت حوله الكثير من علامات الإستفهام في ظل العدوان الإسرائيلي القائم على جنوب لبنان.

في هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، في حديث لـ"النشرة"، أن الإذاعات اللبنانية في الأصل لا تملك الحق في تأجير الهواء إلى أي مؤسسة أخرى، سواء كان ذلك من خلال البث المباشر أو إعادة البث، مؤكداً أن هذا الأمر مخالف للقانون.

وفي حين شدد محفوظ على أن الهواء هو في الأصل ملك الدولة اللبنانية لا الإذاعات، التي أعطيت التراخيص على أساس الإلتزام بالقوانين، أشار إلى أن المجلس سبق له أن رفع توصية إلى الحكومة بهذا الشأن، نظراً أن ليس لديه الصلاحية المباشرة للقيام بأي إجراء في هذا المجال، لكن لم يتم التعامل مع هذه المسألة بالشكل المطلوب .